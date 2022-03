Windows 11 : Microsoft veut verdir Windows Update

Dans une cadre d'une build 22567 de la préversion de Windows 11 pour les Windows Insiders (canal Dev), Microsoft annonce le déploiement d'une fonctionnalité pour faire en sorte que Windows Update exploite davantage les énergies renouvelables.

Derrière cette démarche aux accents de verdissage, il y a tout de même quelques explications pour accompagner un message qui s'affichera avec la fonctionnalité active et selon lequel Windows Update œuvre ni plus ni moins à la réduction des émissions carbone.

Microsoft indique se baser sur des données locales de electricityMap ou WattTime, et Windows Update essaiera de programmer l'installation des mises à jour à des moments spécifiques de la journée qui sont propices pour donc une réduction de l'empreinte carbone.

Juste du marketing ?

" La plupart des réseaux électriques sont alimentés par plusieurs sources, dont des énergies renouvelables et des combustibles fossiles. Dans la mesure du possible, Windows 11 donnera la priorité à l'installation des mises à jour en arrière-plan aux moments où les sources d'énergie propre (comme l'éolien, le solaire et l'hydraulique) sont disponibles en plus grande quantité ", écrit Microsoft.

Par voie de conséquence, une telle fonctionnalité ne concernera que les ordinateurs connectés au réseau électrique. Au-delà de l'effet d'annonce, son efficacité réelle demeure difficile à évaluer. Jusqu'à présent, Windows Update s'évertuait essentiellement à installer des mises à jour hors des heures d'activité de l'utilisateur.

Le principal facteur pris en considération change, mais avec néanmoins toujours la possibilité d'installer immédiatement des mises à jour en sollicitant une vérification de leur disponibilité.