Windows 11 ou la mise à niveau difficile

En se basant sur des données de près de 30 millions d'appareils Windows dans plus de 60 000 organisations, Lansweeper - qui propose une solution de gestion des actifs informatiques (IT Asset Management) - avance que le taux d'adoption de Windows 11 atteint à peine 2,61 %. Ce taux d'adoption est de 81,87 % pour Windows 10 et de 3,38 % pour Windows 7.

Lansweeper souligne que si Microsoft permet à quiconque d'installer manuellement Windows 11 indépendamment du processeur, une mise à niveau automatique n'est possible que si le CPU, la RAM et le TPM (Trusted Platform Module) répondent à certaines exigences.

Il s'avère que seulement 57,3 % des postes de travail testés sont éligibles pour recevoir l'upgrade automatique. C'est pour les exigences CPU que cela coince le plus. Les conditions requises pour le module de plateforme sécurisée sont remplies à un taux de 64,6 % et un taux de 92,8 % pour la RAM.

Le contexte actuel pèse lourdement

Pour autant, Lansweeper considère que même si les entreprises étaient décidées à actualiser leurs appareils dans le but de répondre aux exigences de Windows 11, il existe d'autres problèmes qui pénalisent l'adoption de ce système d'exploitation et échappent au contrôle de Microsoft.

" La perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale a créé une pénurie de processeurs, tandis que beaucoup choisissent de s'en tenir au matériel dont ils disposent actuellement en raison de l'incertitude financière mondiale ", analyse Lansweeper (The Register).

D'après une étude du cabinet IDC également citée par The Register, les entreprises attendent en général 18 mois après la sortie d'un système d'exploitation avant de l'adopter. Trop tôt donc pour dire si avec Windows 11 la donne est bel et bien différente.