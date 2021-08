Windows 365 : Le PC dans le Cloud affiche ses prix pour la France

Microsoft mise un peu plus sur ses infrastructures cloud et vient jouer sur les terres de Shadow en lançant son propre PC dématérialisé. La marque lance son service Windows 365 qui permet d'accéder à une station de travail localisée dans le Cloud et dont la puissance et les prestations sont différentes en fonction de la formule souscrite.

La marque américaine vise avant tout le milieu professionnel avec des configurations qui ne sont pas orientées vers le jeu, mais sur la productivité. L'idée est de proposer un système et une puissance de travail aux utilisateurs équipés d'un PC, d'une tablette ou même simplement d'un écran connecté à Internet et de gérer des parcs entiers de PC virtuels comme le ferait une entreprise.

Le timing est particulièrement intéressant alors que la crise sanitaire encourage les employés à travailler depuis chez eux, alors que leur équipement n'est pas toujours adapté aux besoins.

Microsoft propose ainsi deux options : pour les PME et pour les grandes entreprises avec des prix affichés par utilisateur. Dans l'offre la plus accessible, Microsoft propose ainsi l'accès à un PC équipé de deux coeurs virtuels associé à 4 Go de RAMm et 128 Go de stockage pour 28,20€ par mois. L'offre intermédiaire à 37,30€ propose la même configuration avec 8 Go de RAM et l'offre premium facturée 60,10€ par mois propose 4 processeurs virtuels, 16 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Mais en cherchant un peu plus sur le site de Microsoft, on peut accéder au catalogue d'offres bien plus complet avec des configurations variant de 1 à 8 coeurs virtuels, de 2 à 32 Go de RAM et de 64 Go à 512 Go de stockage pour des prix allant de 21,90 à 147,50€ par mois.

Et là encore, il y a possibilité d'économiser quelques euros si le PC sur lequel est lancée la machine est un PC équipé de Windows 10. Au total ce sont 12 configurations qui sont ainsi proposées pour s'adapter au mieux aux besoins des clients.