Fin de Windows 7 : Microsoft Security Essentials bénéficiera de mises à jour (définitions de malwares)

Le 14 janvier 2020 marquera la fin de support de Windows 7 et Microsoft communique largement à ce sujet. Cette date butoir devait s'appliquer également à Microsoft Security Essentials (MSE), mais il y a désormais une nuance.

L'antivirus Microsoft Security Essentials n'est pas allé au-delà de Windows 7. Il a été remplacé par Windows Defender à partir de Windows 8 et en tant que protection antimalware intégrée par défaut.

Avec les Extended Security Updates (ESU), les entreprises avec Windows 7 (Pro et Entreprise) pourront profiter de mises à jour de sécurité étendues et payantes avec la possibilité d'aller jusqu'en janvier 2023. Le tarif par appareil augmentera chaque année supplémentaire.



Dans une FAQ consacrée aux Extended Security Updates, il avait d'abord été indiqué concernant leur champ d'application et Microsoft Security Essentials : " Non, votre ordinateur Windows 7 n'est plus protégé par Microsoft Security Essentials après le 14 janvier 2020. MSE est unique à Windows 7 et suit les mêmes dates de cycle de vie pour le support. "

Cette semaine, Microsoft est revenu sur cette décision et a modifié sa formulation : " Microsoft Security Essentials (MSE) continuera de recevoir les mises à jour des signatures après le 14 janvier 2020. Toutefois, la plateforme MSE ne sera plus mise à jour. "

Loin des progrès réalisés par Windows Defender, Microsoft Security Essentials a toujours été considéré comme une protection plutôt basique. Si ce n'était pas déjà le cas, les entreprises avec les ESU seraient bien inspirées de trouver mieux que MSE. Si l'application elle-même vient à souffrir d'une vulnérabilité de sécurité... elle ne profitera pas d'une mise à jour correctrice.