Windows 7 : la migration gratuite vers Windows 10 est toujours d'actualité

Lors de la sortie le 29 juillet 2015 de Windows 10, Microsoft frappait fort et organisait une opération inédite pour la marque en proposant la migration gratuite des utilisateurs de Windows 7 et 8 vers son nouvel OS.

Microsoft espérait ainsi séduire un public refroidi par Windows 8 du fait de certaines lourdeurs, bugs et transformations trop profondes. On retrouvait ainsi dans Windows 10 un peu plus de Windows 7 qui était alors l'OS préféré des utilisateurs de Microsoft... Pour faciliter la bascule, W10 était proposé gratuitement, au fil d'une opération que la marque annonçait comme limitée l'espace d'un an.

Il suffisait alors d'aller dans les options de W7 ou W8 pour procéder gratuitement à l'évolution vers Windows 10... Et mieux encore, la migration fonctionnait également pour les clés de licence non officielles.

À la mi 2016, l'opération devait prendre fin et les utilisateurs auraient dû être contraints de débourser entre 70 et 150€ pour obtenir Windows 10... Mais malgré sa gratuité, Microsoft a eu beaucoup de mal à embarquer l'ensemble des utilisateurs avec elle... Et l'offre a été officieusement prolongée.

À ce jour, il semble que l'opération soit toujours d'actualité. Les utilisateurs de Windows 7 peuvent ainsi se rendre dans l'utilisateur de création de support pour basculer officiellement et gratuitement vers Windows 10.

L'offre est d'autant plus intéressante que Windows 7 n'est plus pris en charge par Microsoft.