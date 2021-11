Windows 7 : Microsoft va arrêter les ESU… mais pas encore

Pour le commun des utilisateurs, le support de Windows 7 a pris fin le 14 janvier 2020. Toutefois, les professionnels et entreprises ont la possibilité d'acheter du temps de support supplémentaire pour les correctifs de sécurité.

Ce sont les Extended Security Updates (ESU) avec une commercialisation par poste et un tarif qui augmente - double - chaque année supplémentaire. Ces ESU n'ont toutefois pas vocation à durer éternellement.

Microsoft a indiqué cette semaine que pour Windows 7 SP1 et Windows 7 Pro for Embedded Systems, le programme ESU entrera dans sa troisième et ultime année de support étendu à partir du 8 février 2022 et jusqu'au 10 janvier 2023.

Pour Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1 for Embedded Systems et Windows Server 2008 SP2 for Embedded Systems avec une exécution sur Microsoft Azure, il y aura une année supplémentaire à partir du 14 février 2023 et jusqu'au 9 janvier 2024.

Il va tout de même falloir penser à tourner définitivement la page...