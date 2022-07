Windows 8.1 : Microsoft envoie sa notification plein écran

Microsoft a commencé à prévenir que la fin de support de Windows 8.1 arrive à grands pas. Elle est en effet programmée pour le 10 janvier 2023. Il reste encore un peu de temps pour les utilisateurs concernés qui ont désormais droit à une notification.

Le message en plein écran est en rapport avec une mise à jour KB5015874 lors du Patch Tuesday de juillet et un programme EOSnotify.exe. Il est écrit que le 10 janvier prochain sera le dernier jour où Microsoft proposera des mises à jour de sécurité et un support technique pour les PC avec Windows 8.1.

" Nous vous contactons maintenant pour vous remercier de votre fidélité et vous aider à préparer la suite. " La notification renvoie vers une page de Microsoft à propos de la fin de support de Windows 8.1.

Source : techosarusrex

Un rappel tous les 35 jours

Un tel message est susceptible d'être affiché une fois tous les 35 jours. Il est toutefois possible d'opter pour un nouveau rappel après la date de fin de support de Windows 8.1.

Contrairement à Windows 7, il est à noter qu'avec Windows 8.1, Microsoft ne proposera pas aux professionnels et entreprises de payer pour un programme Extended Security Updates permettant de prolonger la disponibilité de correctifs de sécurité.

Selon StatCounter, Windows 8 et 8.1 comptent pour 3,5 % des installations mondiales de Windows sur ordinateur. Windows 11 est à 11 % et plus de 73 % pour Windows 10… dont la fin de support est pour le 14 octobre 2025.