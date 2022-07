Windows 98 sur Xbox Series, mais pour quoi faire ?

Les Xbox Series S et X de Microsoft sont des consoles aux capacités diverses et au potentiel parfois insoupçonné... Capables de lancer des émulateurs non officiels, elles sont également capables d'installer de nouveaux systèmes.

Digital Foundry s'est penché sur le sujet et est parvenu à installer Windows 98 sur une des consoles. Disposer d'un tel OS n'a pas vraiment de sens sur une console aussi récente, à moins de disposer d'une collection d'anciens jeux incompatibles avec Windows 10...

Alex Battaglia a ainsi entrepris de porter Windows 98 sur la Xbox Series X, et réussi à installer l'OS. Pour y parvenir, il a fallu passer la console en mode développeur en payant, puis télécharger RetroArch avant d'utiliser DOSBox Pure pour installer Windows 98. La procédure est relativement complexe, mais aussi risquée.

Une fois tout installé et les pilotes en place, il est possible de lancer d'anciens jeux, mais il faut faire l'impasse sur la souris. L'expérience n'est d'ailleurs pas parfaite et les performances sont parfois très dégradées.

Reste que l'exploit est là, et qu'il rappelle que les consoles actuelles sont bien plus proches de nos PC que les machines précédentes...