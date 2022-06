La fin du Patch Tuesday avec Windows Autopatch ?

Dévoilé en avril dernier, le service de mise à jour automatique Windows Autopatch pour des ordinateurs Windows 10 et Windows 11 dans les entreprises sera officiellement lancé au mois de juillet prochain par Microsoft. Il fait pour le moment l'objet d'une préversion publique.

Afin de faciliter la vie des administrateurs, le propos de Windows Autopach est d'automatiser le processus de gestion et de déploiement des mises à jour de qualité (sécurité, firmware et autres) et de fonctionnalité pour Windows, et pour les applications Microsoft 365.

Windows Autopatch peut détecter les variations entre les points de terminaison et créer quatre anneaux de test (test, first, fast et broad). Ce sont autrement dit des groupes pour les utilisateurs finaux qui prennent en compte la diversité du parc informatique d'une entreprise.

Avec ce type de vérification dynamique pour les mises à jour, il est question d'éviter les problèmes avec celles-ci dans le cadre d'un processus de déploiement progressif et une évaluation à chaque étape. Les ensembles d'appareils deviennent de plus en plus grands au fur et à mesure. Les administrateurs sont en capacité d'interrompre ou d'annuler les mises à jour le cas échéant en limitant alors l'impact d'un problème important.

Les mises à jour du Patch Tuesday vont durer

" Avec Windows Autopach, le deuxième mardi de chaque mois pour les entreprises sera un mardi comme les autres ", a indiqué Microsoft en faisant allusion au fameux Patch Tuesday ou Update Tuesday.

Cela étant, le groupe de Redmond réitère que les mises à jour mensuelles de sécurité et de qualité pour les versions des systèmes d'exploitation Windows et Windows Server continueront d'être diffusées le deuxième mardi du mois, comme jusqu'à présent. La disponibilité de Windows Autopatch ne changera rien.

Pour les entreprises, le service Windows Autopatch sera optionnel et avec un abonnement Windows Enterprise E3 ou plus (en tant que fonctionnalité de Windows 10 et 11 Enterprise E3). A fortiori, il n'y aura aucun impact pour le grand public avec les versions de Windows.