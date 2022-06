Windows Defender : le logiciel impacte les processeurs Intel, un remède disponible

Selon les travaux réalisés par un programmeur, Windows Defender consommerait bien plus de ressources que Windows ne veut bien l'afficher.

Kevin Glynn est un développeur à qui l'on doit deux logiciels assez populaires comme ThrottleStop et RealTemp. Ce dernier s'est récemment penché sur Windows Defender, le module de sécurité et antivirus intégré à Windows 10 et 11.

Selon lui, le logiciel aurait un impact assez important sur les performances des processeurs, qui va bien au-delà de ce qu'indique parfois le gestionnaire de tâches.

C'est en comparant les résultats de tests sous CineBench R23 qu'il s'est rendu compte qu'ils étaient inférieurs de 1000 points à ce que son processeur, un Core i9-10850K était censé proposer.

En cherchant un peu, il s'est ainsi rendu compte que Windows Defender monopolisait 4% des ressources processeur, que ce soit sous Windows 10 comme Windows 11. La situation a été constatée sur les processeurs Intel de 8e à la 11e génération, mais ne semble pas du tout impacter les processeurs AMD.

En attendant que Microsoft corrige le tir, le développeur a créé Counter Control, un logiciel qui permet de réaliser des tests, mais également de libérer les ressources monopolisées par Defender. Malheureusement, il convient de relancer le logiciel à chaque redémarrage.