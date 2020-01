Windows DVD Player : une facturation qui passe mal sur Windows 10

C'est une situation qui a eu du mal à apparaitre au grand jour puisque d'une part, la majorité des utilisateurs sous Windows 10 ont profité d'une migration gratuite depuis Windows 7 ou 8, et d'autre, part l'outil de Microsoft n'est pas l'idéal et donc pas le plus populaire non plus.

Pourtant, il apparait que dans le cadre de l'installation de Windows 10, aucun Windows Media Center n'est proposé de base à l'utilisateur. Globalement, ces derniers s'orientent naturellement vers des solutions comme Kodi , VLC ou autres lecteurs de toute façon bien plus ergonomiques et polyvalents que les outils de Microsoft.

Reste que si vous souhaitez profiter de l'utilitaire de Microsoft, rebaptisé "Lecteur de DVD Windows" depuis une installation de Windows 10 sans migration préalable, il faudra payer. Si vous avez migré de Windows 7 ou 8 vers Windows 10, puisque ces anciennes versions disposaient déjà du service, il est automatiquement proposé gratuitement sur le Microsoft Store, mais pour les autres, il faudra débourser 14,99€.

La situation est étonnante puisque l'application se veut particulièrement basique et ne permet que la lecture de DVD.

Depuis la mise en lumière de cette situation, la note du logiciel sur le Microsoft Store est systématiquement descendue par les utilisateurs qui considèrent le prix comme une aberration. Avec des commentaires qui mêlent critiques sèches à insultes pures et dures.