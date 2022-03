Windows 11 : l'Explorateur de fichiers avec des onglets refait surface

Ô surprise… L'Explorateur de fichiers avec des onglets a été repéré dans une nouvelle build 22572 de Windows 11 pour les Windows Insiders (canal Dev). Cela ne fait pas partie des nouveautés mises en avant par Microsoft qui n'a pas pipé mot à ce sujet.

Cette fonctionnalité native est pour le moment cachée et n'est ainsi pas activée pour les Windows Insiders. Des testeurs ont été en mesure de l'activer grâce à un outil ViveTool et en exécutant une commande spécifique.

Crédits : @WithinRafael

Pour de bon cette fois-ci ?

À ce stade, rien ne dit que le développement ira plus en amont et si l'Explorateur de fichiers avec des onglets sera au final disponible pour le plus grand nombre. D'autant qu'une précédente tentative avec Windows 10 avait avorté, peu après l'arrêt du projet Sets.

Le support natif des onglets pour l'Explorateur de fichiers dans Windows est une demande récurrente et de longue date d'utilisateurs. Il existe néanmoins déjà des possibilités en la matière, comme par exemple avec une application Files App disponible dans le Microsoft Store.

À voir quand Microsoft se décidera à communiquer de manière officielle sur les onglets dans l'Explorateur de fichiers.