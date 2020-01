Windows Terminal avec un style rétro CRT pour le fun

Pour les utilisateurs de la ligne de commande, Microsoft a entrepris un travail autour de l'application Windows Terminal, afin notamment de lui donner un aspect bien plus moderne et avec de nouvelles fonctionnalités natives. Cela n'empêche pas un brin de nostalgie.

Windows Terminal va ainsi bénéficier cette semaine d'une mise à jour qui est annoncée avec la possibilité d'effets d'un style rétro CRT. Il est ainsi fait allusion à une époque des moniteurs CRT à tube cathodique.

Une fonctionnalité expérimentale permettra ce voyage dans le temps avec la découverte d'une interface idoine.



Bien évidemment, ce n'est qu'un clin d'œil, même s'il permet de mettre en exergue les possibilités de personnalisation avec l'application Windows Terminal.



D'autres nouveautés plus sérieuses seront en rapport avec la recherche dans les onglets du terminal pour trouver des entrées et sorties de diverses commandes, le redimensionnement des onglets, la possibilité de définir un profil à ouvrir en utilisant des combinaisons de touches personnalisées, appliquer un seul paramètre à tous les profils depuis le fichier profiles.json (settings).

Pour le moment, l'application Windows Terminal - qui est disponible depuis le Microsoft Store pour Windows 10 - est encore en préversion. La prochaine préversion publique sera estampillée 0.8.

Une version stable 1.0 ne devrait plus trop tarder puisqu'elle avait été initialement évoquée pour cet hiver. Rappelons que Windows Terminal propose une interface utilisateur tirant parti d'un rendu du texte plus rapide avec prise en charge de l'accélération GPU, des emojis, des thèmes et donc des onglets avec une ouverture en illimité.

Les onglets sont connectés à un shell ou application de son choix. L'application Windows Terminal propose un environnement pour les utilisateurs de PowerShell, Cmd (Invite de commandes), Azure Cloud Shell, Windows Subsystem for Linux (WSL)….