Au moins 8 heures en ligne pour avoir la version la plus à jour de Windows

Les ordinateurs Windows ont besoin d'un minium de 8 heures de connexion pour obtenir et installer avec succès les dernières mises à jour de qualité et de fonctionnalités.

Pour l'installation des mises jour de qualité et de fonctionnalités via Windows Update (et sans les forcer), Microsoft a déterminé qu'un certain temps de connexion des appareils est à respecter, sans quoi c'est une opération qui a " très peu de chances " d'être couronnée de succès.

Le minimum est de 2 heures de connexion en continu et de 6 heures de connexion totale après la publication d'une mise à jour. " Cela permet un téléchargement réussi et des installations en arrière-plan qui peuvent redémarrer ou reprendre dès qu'un appareil est actif et connecté. "

Microsoft s'appuie sur une mesure Update Connectivity avec le temps pendant lequel les appareils Windows sont sous tension et connectés à Windows Update ou à d'autres services pour la gestion des mises à jour comme WSUS.

Pour les déploiements dans les entreprises et la gestion des appareils, Microsoft indique que Microsoft Intune permet de signaler quand une connexion est jugée insuffisante pour une mise à jour, et afin de trouver les appareils avec une mesure Update Connectivity qui ne remplit pas le minimum requis.