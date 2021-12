WinX DVD Ripper : l'offre de Noël alléchante pour sauvegarder vos DVD

Article sponsorisé par Digiarty

Depuis plusieurs années, WinX DVD Ripper est devenu une référence dans le domaine de l’extraction de DVD avec plusieurs millions d’utilisateurs. Il existe en effet encore de nombreuses personnes, comme les collectionneurs, qui gardent leurs DVD. Certains préfèrent ne pas les abîmer et l’idée de les extraire pour faire une copie numérique afin d’éviter l’usure les rassure. WinX DVD Ripper est une excellente solution pour ce faire.

Au fil des années, le logiciel s’est étoffé de nombreuses fonctionnalités et d’améliorations. Aujourd’hui, il est possible de réaliser des copies parfaites de DVD, de les graver, de choisir vers plus de 350 formats vidéo différents de sortie tels que MP4, HEVC/H.265, H.264, MOV, FLV et MPEG4.

On peut choisir de n’extraire que la piste son, de sélectionner les contenus, les langues, les menus ou encore les sous-titres. En quelques clics, vous pouvez sauvegarder votre vidéothèque rapidement. WinX DVD Ripper puise aussi dans les ressources GPU (cartes graphiques Nvidia et AMD) pour accélérer l’extraction et l’encodage vidéo ainsi que les CPU multicoeurs.

