Obtenez WinX DVD Ripper gratuitement (PC / Mac) pour numériser vos DVD !

Winx DVD Ripper est disponible gratuitement pour les utilisateurs GNT, vous permettant de numériser vos DVD pour leur donner une nouvelle jeunesse. Et vous pourrez également gagner un NAS Synology et d'autres produits en participant à un concours gratuit !

À l'ère de Netflix et du streaming à outrance, les DVD "physiques" semblent bien loin, mais le marché existe pourtant toujours. Ainsi, selon le centre national du cinéma concernant les ventes de la vidéo physique (DVD et Blu-ray) en France en 2019, les Français en achètent certes de moins en moins (-9,3% vs 2018), mais le volume global reste élevé avec 47 millions de DVD vendus et 11 millions de Blu-ray. Tout sauf négligeable.

Mais que faire de sa grande collection de films DVD ? WinX DVD Ripper fournit la meilleure solution en permettant de sauvegarder et de numériser votre collection de DVD en format MP4, un moyen idéal pour les stocker par exemple sur un NAS et y accéder n'importe où, n'importe quand.

En accord avec son éditeur Digiarty, tous les utilisateurs de GNT peuvent obtenir jusqu'au 10 juillet gratuitement une licence complète du logiciel WinX DVD Ripper (Windows ou Mac). Vous pourrez également participer pour gagner un NAS Synology dans lequel vous pourrez stocker tous les films et séries télévisées que vous aurez convertis du format DVD au format MP4.



Qu'est-ce qui distingue WinX DVD Ripper de beaucoup de ses concurrents ?

• Tous les disques DVD sont pris en charge, même les vieux DVD ou ceux endommagés.

• Prend en charge jusqu'à 4 modes de copie de DVD et plus de 350 profils prédéfinis. WinX DVD Ripper Platinum permet aux utilisateurs de cloner de vieux DVD 1:1 sur une image ISO, de sauvegarder un DVD dans un fichier MPEG-2 ou de copier le titre principal / complet du DVD avec toutes les pistes vidéo / audio / sous-titres. Et il peut également extraire des DVD dans différents formats type MP4, H264, HEVC, MKV, iPhone, Android, consoles de jeux,...

• Haute qualité de la conversion. WinX DVD Ripper conserve la qualité de sortie aussi bonne que celle d'origine, avec une taille plus petite.

• Haute vitesse de conversion. Grâce au support de l'accélération matérielle GPU unique de niveau 3, il ne faut ainsi que 5 minutes pour extraire un film DVD complet, soit 47 fois plus vite que les autres logiciels.

Comme présenté ci-dessus, l'éditeur organise des distributions de licences gratuites de WinX DVD Ripper jusqu'au 10 juillet. Vous pouvez également participer au concours pour gagner un NAS Synology, une étagère DVD surdimensionnée ou encore la trilogie Le Seigneur des Anneaux en coffret DVD en répondant à une simple question. Bonne chance!