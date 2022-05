WinX DVD Ripper fête son 16e anniversaire avec des prix réduits et un cadeau

Grâce au logiciel WinX DVD Ripper Platinium, vous avez la possibilité d’extraire les vidéos et les bandes audio de vos DVD pour les conserver en toute sécurité sur d'autres supports comme un disque dur afin de les regarder quand vous le souhaitez, et surtout sur le support de votre choix.

Ce logiciel est en effet capable de convertir vos films préférés sous plusieurs formats comme MP4, HEVC/H.265, MOV, FLV,.. et bien d’autres encore. De plus, DVD Ripper est très rapide, car il profite de l’accélération matérielle et permet de convertir un DVD de 2 heures en seulement 5 minutes. Et ce n’est pas parce qu’il est rapide que la qualité laisse à désirer ! En effet vous n'aurez aucune perte notable de qualité lors de la conversion tout en réduisant jusqu'à 80 % sa taille initiale.

Pour information, WinX DVD a été créé en 2006, puis la version Platinium en 2009 . Depuis 2021, le site compte plus de 180 millions d’utilisateurs et WinX DVD Ripper Platinium compte à lui seul 70 millions d’utilisateurs et permet de numériser plus de 3,6 millions de DVD par an !

Pour son anniversaire, WinX DVD Ripper Platinium propose une belle réduction en passant le prix à 35,94 € TTC au lieu de 53,94 € pour une licence d'un an sur 3 PC, ou à 47,94 € au lieu de 71,94 € pour une licence à vie pour 1 PC. Et cerise sur le gâteau vous obtiendrez alors dans les deux cas une licence gratuite du logiciel DVD Copy Pro qui permet de réaliser des copies de DVD.