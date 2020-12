Donnez une seconde vie à vos DVD avec WinX DVD Ripper

A l'heure du tout streaming, les DVD sont devenus obsolètes pour nombre d’entre nous, et beaucoup de personnes ne savent plus quoi en faire. WinX DVD Ripper Platinum apporte une solution en vous permettant de numériser tous vos DVD de manière simple et efficace. Le logiciel a subi plusieurs changements depuis sa dernière version et intègre maintenant un moteur d'analyse de DVD plus avancé pour contourner les CD protégés et nouvellement sortis qui ne peuvent pas être lus par les rippers de DVD conventionnels, ainsi qu'une réécriture massive pour permettre le décodage de DVD dans des formats non standards.

Pour les fêtes, vous pourrez profiter de WinX DVD Ripper Platinum à 29,95 € au lieu de 62,95 €, soit 52% de réduction. Vous recevrez également WinX DVD Copy Pro comme cadeau pour tout achat du logiciel.

WinX DVD Ripper Platinum permet une multitude d’usages:

Accéder à n'importe quel DVD, même les protégés

Décoder des DVD non standards, DVD endommagés et DVD mal structurés.

Convertir un DVD en n’importe quel format (MP4, AVI, FLV, MOV,MP3...)

L'extraction vers Windows, Android, iPad et iPhone est également prise en charge.





Il s'agit d'un des meilleurs outils pour convertir et sauvegarder tous vos DVD en quelques minutes. La qualité vidéo est de très haute qualité et il n’y a pas de pertes pendant la conversion avec une copie de sauvegarde 1: 1. Tout le contenu du DVD sera copié, que ce soit sous forme d'une image ISO ou de son homologue de dossier DVD. Le logiciel vous permet également d’éditer vos enregistrements, découper, recadrer, fusionner et ajouter des sous-titres à votre guise pour une visualisation plus immersive. De quoi redonner vie à vos vieux DVD et pouvoir en profiter encore longtemps.

WinX DVD Ripper Platinum est à seulement 29,95 € (52%) pour Noël avec en cadeau le logiciel WinX DVD Copy Pro offert.