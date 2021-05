Obtenez WinX DVD Ripper gratuitement et gagnez des PS4 et autres cadeaux avec la campagne Star Wars

Win XDVD lance sa campagne de célébration Star Wars. Les participants peuvent gagner une PS4, des DVD de la saga Star Wars et des jouets Star Wars simplement en partageant sur les réseaux, en répondant à des quiz conçus par Star Wars ou encore en rejoignant le groupe Facebook WinX DVD.

Si vous êtes un grand fan de Star Wars, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner.

L'éditeur Digiarty offre également le logiciel WinX DVD Ripper Platinum gratuitement en fournissant une clé de licence valide sur PC ou Mac ! Vous aurez un accès complet à toutes les fonctionnalités du programme avec comme seule limitation le non-accès aux mises à jour. Attention, la licence fournie n'est valable que pendant ces 15 prochains jours donc ne tardez pas à l'activer pour disposer ensuite sans limitation du logiciel. Et pour passer à la version à vie du produit avec les mises à jour, vous pourrez également profiter d’une offre spéciale limitée dans le temps dans le cadre de la campagne Star Wars 2021.

Pour rappel, WinX DVD Ripper est l'un des logiciels les plus flexibles et les plus intuitifs du marché. Il permet de convertir vos anciens DVD en vidéos MP4 de manière à les transférer sur PC, TV, smartphone sans aucune perte de qualité. Certaines des autres fonctionnalités incluent la possibilité d'éditer vos DVD, de les couper, fusionner, de rogner des zones de la vidéo et même d’ajouter les sous-titres.