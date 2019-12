Bon plan : WinX HD Video Converter Deluxe pour convertir, redimensionner ou télécharger des vidéos 4K

WinX HD Video Converter est l'un des outils de traitement vidéo 4K les plus appréciés du marché, il compte aujourd’hui plus de 50 millions d'utilisateurs de par le monde. Une promotion de 50% pour les fêtes de Noël pourrait vous intéresser.

Depuis déjà pas mal d’années, nous nous sommes familiarisés avec les formats 1080p et 720p, mais la HD a continué d’évoluer pour proposer aujourd’hui une résolution plus élevée allant jusqu'au 4K UHD. Que ce soit sur les caméras, téléviseurs, consoles de jeux, services de streaming, mobiles ou encore les ordinateurs, la 4K UHD est omniprésente et affiche une qualité d’image bien plus nette et offre par la même occasion une meilleure fidélité audio.

Cependant, avec ce nouveau format bien plus exigeant des problèmes surviennent parfois sur certaines vidéos contenant des transitions de scènes complexes. Par exemple, le codec 4K HEVC souvent utilisé peut entraîner une lecture vidéo saccadée, voire impossible sur du matériel peu performant, autre souci, le poids énorme des vidéos 4K peut aussi vous empêcher de les lire, éditer, partager ou tout simplement de les stocker.

C’est là qu’interviennent des logiciels spécialisés comme par exemple WinX HD Video Converter Deluxe qui permet de surmonter toutes ces difficultés. Il s’agit d’un convertisseur vidéo HD qui vous permettra de convertir, compresser et télécharger des vidéos HD 4K rapidement en haute qualité en seulement 3 étapes.

Pour être un peu plus précis, WinX HD Video Converter Deluxe bénéficie d'un large support d'appareils aussi bien en tant que source ou en tant que destination, plus de 370 appareils sont supportés tels que smartphone, tablette, action cam, drone, DSLR, caméscope, TV, ordinateur, etc. Il est capable d’exporter ou de convertir des vidéos vers plus de 420 formats différents, notamment le MP4, MOV, MKV, AVI, WMV, FLV, codec HEVC, H.264, etc. et ceci dans n'importe quelle résolution et codec.

Bien que son atout majeur réside dans sa grande flexibilité pour la conversion vidéo, il constitue également une solution tout-en-un pour les vidéos HD 4K allant de la conversion vidéo à la compression, l'édition, le téléchargement ou encore à la création de diaporamas.

Vous pourrez ainsi facilement convertir des vidéos 4K ou HD vers n'importe quel format vidéo, par exemple une vidéo MOV 4K enregistrée sur un iPhone pourra être convertie en MP4, ou une vidéo MKV rippée à partir d’un Blu-ray / DVD en MP4, ou encore des vidéos issues d’une GoPro 4K / 2.7K / HD converties en format compatible avec YouTube, etc. Plusieurs techniques permettent d’obtenir des vidéos sans perte de qualité avec un fichier de sorti plus léger, notamment grâce à l'algorithme de compression intra-image et inter-images intégré, mais aussi à l’aide du codage entropique avancé.

Et si vous êtes un adepte du montage vidéo, vous pourrez couper des bouts de séquence, recadrer la taille de l'image vidéo, fusionner plusieurs segments vidéos en un seul, tout ceci à partir de l'éditeur vidéo intégré.

WinX HD Video Converter Deluxe permet également de télécharger des vidéos HD 4K et de la musique à partir de plus de 1000 sites, y compris les plus connus comme YouTube, Vimeo, Facebook, etc.

Dans un tout autre registre, vous avez aussi la possibilité de créer un diaporama photo accompagné d’une musique de fond pour un mariage, une remise des diplômes, etc.

Toutes ces tâches pourront être traitées rapidement grâce à l’utilisation de la puissance de calcul de cartes graphiques, qui sont généralement bien plus performantes pour les traitements vidéos que les processeurs classiques.

Il s'agit donc d'un logiciel complet, dont nous vous parlons aujourd'hui car son éditeur Digiarty Software propose actuellement, dans le cadre des fêtes de Noël, une réduction de 50 % sur la version complète sachant qu'une version gratuite est également disponible avec certaines fonctions désactivées. A découvrir.