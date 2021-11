WinX HD Video Converter Deluxe : le convertisseur de vidéo à -70% pour le Black Friday

Même si le streaming connaît une ascension fulgurante depuis quelques années, il reste de nombreux cas dans lesquels il est préférable de télécharger du contenu. Et dans ce cas, il n'est pas toujours possible de lire n'importe quel fichier sur n'importe quel écran.

Qu'il s'agisse d'un smartphone, d'une tablette, d'un PC, d'une console de jeux vidéo portable ou de tout autre dispositif, toutes les plateformes ne prennent pas en charge toutes les extensions de fichiers vidéo ou audio disponibles sur le marché, ce qui peut parfois poser problème.

Heureusement, il existe des services de conversion de fichiers en ligne, mais ces initiatives prennent souvent du temps : il faut uploader son fichier, attendre qu'il soit converti, puis le retélécharger... Et encore, toutes les extensions ne sont pas prises en charge.

C'est là que les logiciels spécialisés dans la conversion de vidéo, comme WinX HD Video Converter Deluxe, prennent tout leur sens.

Le logiciel est expert dans la conversion de fichiers vidéo et permet en quelques clics de convertir une vidéo dans le format de son choix. Plus de 400 profils sont proposés avec la possibilité de convertir ses fichiers en MP4, MOV, FLV, HEVC, H.264, iPhone iPad, Android, HDTV, Xbox, PS4 et plus de 350 formats populaires.

Pour faciliter les choses, le logiciel propose même de télécharger directement des vidéos depuis YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et plus de 1000 sites et de les convertir automatiquement une fois récupérées.

Pour fêter le Black Fiday, Digiarty propose une offre spéciale avec son logiciel WinX HD Video Converter Deluxe affiché à -70%, soit 17,50 € du 20 au 26 novembre. Il sera ensuite à -60% du 27 novembre au 3 décembre et enfin à -50% du 4 au 10 décembre. Soyez rapides, il ne vous reste que quelques jours pour profiter des -70% !