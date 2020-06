Le protocole Wireguard se développe à grande vitesse dans les VPN pour plus de vitesse !

Le protocole Wireguard gagne peu à peu du terrain et vient remplacer les protocoles open source en place depuis plusieurs décennies pour apporter plus de vitesse et de simplicité à ce type de service.

WireGuard est un protocole et service VPN open source qui se veut facile à configurer, tout en offrant une solution rapide et sécurisée. Ce nouveau protocole révolutionnaire, encensé par Linus Torvald lui-même, est conçu pour simplifier la gestion serveur des entreprises de VPN tout en offrant des vitesses de téléchargement des données plus rapides aux utilisateurs. Il possède diverses fonctionnalités additionnelles, notamment des interfaces de gestion plus conviviales (y compris une configuration plus facile des clés), la journalisation ou encore des mises à jour dynamiques du pare-feu.

WireGuard est léger, composé de seulement 4000 lignes de code en comparaison des 100 000 lignes de code d' OpenVPN qui est actuellement le plus utilisé. La technologie offerte par le protocole OpenVPN est en passe d’être obsolète. Critiqué pour les temps de connexion relativement longs qu’il implique et son niveau de technicité élevé, OpenVPN est appelé à être progressivement remplacé par un nouveau protocole de communication pour les serveurs Linux. Wireguard semble bien être ce protocole, car bien plus léger et facile à débugger si des problèmes apparaissent. Cette différence s'explique par le fait que la plupart des autres solutions actuellement disponibles sur le marché, comme IPsec et OpenVPN, ont été développées il y a plusieurs dizaines d'années et n'ont jamais été renouvelées. Ces protocoles sont donc devenus bien trop lents et viennent nuire à l'efficacité générale de leur utilisation.

WireGuard prend ainsi en charge sans problème toutes les techniques de cryptographie de pointe du moment (Noise protocol framework, Curve25519, ChaCha20, Poly1305, BLAKE2, SipHash24, HKDF, etc.)

Au niveau de GNU/Linux, WireGuard fonctionne dans l'espace noyau sur les architectures Linux, il permet donc d'établir des réseaux sécurisés à grande vitesse et fait gagner un temps de traitement précieux.

Le protocole Wireguard a déjà su conquérir de nombreuses entreprises et notamment dans le domaine des VPN, ce qui intéressera plus le grand public tant cette technologie est aujourd'hui de plus en plus utilisée. À l'heure actuelle, on peut par exemple citer NordVPN, qui a basculé sur ce protocole avec le projet NordLynx, mais également Mullvad. Pour vous faire votre propre avis sur la question, vous pouvez retrouver des opinions d'experts sur NordVPN.

Wireguard pourrait donc bien être un réel argument de vente pour les revendeurs de VPN. Ainsi, selon NordVPN, Wireguard afficherait des performances largement supérieures à OpenVPN et IKEv2/IPsec, avec des vitesses de téléchargement actuellement doublées et avec comme objectif à terme de les tripler. Intéressant !