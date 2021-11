Le gouvernement ordonne le déréférencement de Wish

En France et à la demande du gouvernement, Wish devrait être oublié par les moteurs de recherche et boutiques d'applications mobiles.

Pour les moteurs de recherche en ligne ainsi que les boutiques d'applications comme l'App Store et Google Play Store, le gouvernement ordonne le déréférencement du site d'e-commerce Wish et de son application mobile. Une action qui n'altèrera pas son fonctionnement pour le moment, mais l'interdiction pure et simple n'est pas écartée le cas échéant.

Pour protéger les consommateurs des produits dangereux vendus sur Wish, nous avons demandé le déréférencement de son site internet et de son application mobile.

Notre responsabilité avec la @dgccrf est d'assurer le respect des règles de sécurité dans tous les commerces. pic.twitter.com/0ZystAVEuw — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) November 24, 2021

De telles mesures sont dites exceptionnelles et exemplaires. Selon le gouvernement, elles découlent de pouvoirs élargis et d'une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Sur plus de 140 produits vendus sur Wish et pour la plupart importés, l'enquête a révélé " la mise en vente d'un grand nombre de produits non conformes et dangereux. " Le ministère de l'Économie a mis en ligne un document (PDF) avec quelques exemples de produits dangereux vendus sur Wish.

Il est en outre reproché à Wish un manque de diligence dans les retraits de produits, et dont certains peuvent réapparaître sous une autre dénomination.

Mi-juillet, Wish avait été mis en demeure de se mettre en conformité " en cessant de tromper le consommateur sur la nature des produits, sur les risques inhérents à leur utilisation et sur les contrôles effectués. " Manifestement, une réponse satisfaisante n'a pas été obtenue.

Wish conteste et assure toujours se conformer aux demandes de retrait de la DGCCRF. La mesure de déréférencement est jugée illégale et disproportionnée par Wish qui indique avoir entamé un recours juridique.

Rappelons que ce n'est pas la première fois que Wish est dans le collimateur du gouvernement.