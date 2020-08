The Witcher Monster Slayer : un Pokémon Go Like au pays des Sorceleurs

CD Projekt vient d'annoncer le lancement d'un nouveau titre, mais il s'agit d'un jeu mobile inspiré de Pokémon Go et exploitant la franchise The Witcher.

CD Projekt vient ainsi d'annoncer l'arrivée prochaine d'un nouveau jeu sur smartphone tiré de la franchise The Witcher. Il s'agira d'un jeu exploitant la réalité augmentée, à l'image de Pokemon Go, et proposera aux joueurs de combattre des monstres comme un sorcelleur en surimpression à la réalité.

Le joueur sera ainsi géolocalisé et invité à se déplacer physiquement dans son environnement pour aller remplir des quêtes et chasser des monstres. Le joueur sera équipé de son épée en argent et de pouvoirs magiques pour sortir vainqueur des combats. Il devrait également être possible d'avoir des interactions avec d'autres joueurs et de coopérer dans certaines missions.

La date de sortie de The Witcher Monster Slayer n'a pas encore été communiquée, le titre sortira sur iOS et Android en simultanée.