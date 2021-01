Withings : jusqu'à 20% de remise sur les balances connectées !

Les balances connectées permettent de suivre votre santé et votre poids avec plus de détails et donc vous pourrez réaliser un suivi optimal dans votre quête de perdre du poids ou de simplement le stabiliser.

Le bon plan du jour concerne la marque Withings qui propose en ce moment jusqu'à 20 % de réduction sur ses balances connectées. Cette opération promotionnelle est disponible jusqu'au 18 janvier 2021.

Vous pourrez trouver toutes les promotions sur la page dédiée.

La balance connectée Withings Body fait partie des promotions du moment avec le suivi du poids et de l'IMC de 8 personnes maximum. La balance se synchronisera à l'application Health Mate grâce au Wi-Fi.

Vous trouverez la balance connectée Withings Body à 49 € au lieu de 59 € avec 30 jours d'essai et une garantie de 2 ans.





Vous pourrez trouver la balance connectée Withings Body+ qui analysera, en plus du poids, plusieurs paramètres pour un suivi détaillé d'une diète ou de la progression d'exercices physiques. Elle peut se connecter en Wi-Fi et peut accueillir jusqu'à 8 profils indépendants. Vous pourrez consulter vos résultats via l'application gratuite Health Mate.

La balance connectée Withings Body+ est actuellement à 79 € au lieu de 99 € avec 30 jours d'essai et elle est garantie 2 ans.



Enfin, la balance connectée Withings Body Cardio vous permet non seulement d'analyser votre poids, IMC et composition corporelle, mais elle va également analyser votre fréquence cardiaque pour un suivi santé optimal. Elle présente un design très qualitatif et possède également la synchronisation à l'application gratuite dédiée via le Wi-Fi.

Cette balance connectée haut de gamme, la Body Cardio, est à 119 € au lieu de 149 € avec la livraison gratuite, 30 jours d'essai et une garantie de 2 ans.



