Withings : la balance connectée Body Comp évalue la santé nerveuse

Âge vasculaire et évaluation de la santé nerveuse font partie des possibilités de la nouvelle balance connectée Body Comp. Withings ajoute un service de santé.

La balance connectée Body Comp est introduite par Withings comme la plus complète de sa gamme en matière d'évaluation corporelle et pour des mesures de santé grâce à tout un panel de biomarqueurs.

En plus des mesures habituelles pour ce type d'appareil, Body Comp reprend le principe de la composition corporelle avec la mesure de la masse grasse, la graisse viscérale et l'âge vasculaire en fonction de la souplesse des vaisseaux sanguins et la vitesse d'onde de pouls.

Elle ajoute comme nouveauté la santé nerveuse en se basant sur les nerfs des pieds et une stimulation de leurs glandes sudoripares. Cette évaluation de l'activité des nerfs de petit diamètre dans les pieds avait déjà été évoquée en début d'année, mais pour la station de santé connectée Body Scan également capable de réaliser un électrocardiogramme qui n'est pas encore disponible (sortie prévue en novembre).

Avec service de santé Health+

Pour accompagner Body Comp, un service de santé Health+ vient compléter l'application Health Mate actuelle en proposant des fonctionnalités supplémentaires.

Cela comprend des modules sur six semaines pour prendre des habitudes et atteindre des objectifs de santé sur la base des données de Body Comp. Il pourra s'agir de la gestion du sommeil, du stress, la nutrition et l'activité.

La balance connectée Body Comp sera disponible à partir du 4 octobre prochain à un prix de 209,95 € et avec un abonnement de 12 mois compris pour le service Health+.