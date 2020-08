Montre, balance et thermomètre connectés : Withings fait des offres de rentrée

Withings propose des promotions de -20 % à -25 % sur la Steel HR, Move ECG, le Pulse HR, les balances Body et Body+, ainsi que son thermomètre. Des appareils connectés orientés santé.

Entreprise française spécialisée dans la santé connectée, Withings lance des offres de rentrée 2020. Elles sont valables jusqu'au 30 août prochain à minuit sur le site de la marque et dans la limite des stocks disponibles.

Avec des ristournes de -20 % à -25 %, les offres concernent les montres connectées, les balances connectées ou encore un thermomètre connecté de Withings.

Montre connectée hybride à écran OLED avec 25 jours d'autonomie de batterie en utilisation normale (5 jours en mode sport), la Steel HR permet le suivi de données de fréquence cardiaque, pas, distance, calories, sommeil, ainsi que pour la course et la nage grâce à son étanchéité jusqu'à 50 mètres.

Dans son édition sport, un utilisateur pourra également obtenir une estimation de sa VO 2 max. La Steel HR est proposée à partir de 134,96 €.

Avec aussi une étanchéité jusqu'à 5 ATM et une autonomie de jusqu'à 18 mois, la montre connectée Move ECG comprend également le suivi d'activité, du sommeil et une alarme silencieuse pour un réveil en fonction du moment opportun. Elle permet surtout de réaliser un électrocardiogramme à la demande grâce à trois électrodes intégrées.

La Move ECG offre ainsi la possibilité de détecter les fibrillations auriculaires. Elle est à 97,46 €. Si un bracelet d'activité connecté semble suffisant, il y a alors le Pulse HR actuellement proposé à 79,96 €.

En matière de balances connectées Wi-Fi et Bluetooth, la Body et la Body+ avec une autonomie de jusqu'à 18 mois permettent le suivi du poids et de l'indice IMC pour jusqu'à huit utilisateurs. La Body+ ajoute la composition corporelle (masse osseuse, masse grasse, masse musculaire, eau…).

La balance connectée Body de Withings est à 47,96 €, alors que la Body+ est à 79,96 €. Les offres de rentrée de Withings touchent également un thermomètre temporal connecté à 79,96 €. Il dispose de 16 capteurs infrarouges pour une précision de mesure à 0,2 °C près.