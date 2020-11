Withings : des cadeaux de Noël parfaits pour offrir, comme la montre connectée ScanWatch.

Article sponsorisé par Withings

La société française Withings dispose déjà de plus de dix ans d'expérience dans le domaine des objets connectés dédiés au suivi de l'activité et de la santé, qu'il s'agisse de balances, tensiomètres ou montres connectés.

Les données sont analysées au sein de l'application gratuite Health Mate qui permet un suivi précis et l'observation de l'évolution des paramètres physiologiques qui pourront être améliorés dans le temps grâce aux conseils et recommandations personnalisés d'un coach virtuel.

Au fil du temps et de l'amélioration des technologies, Withings a affiné ses algorithmes pour ne plus seulement proposer du suivi de l'activité quotidienne et sportive, mais aussi de la prévention de certaines maladies, notamment cardiaques, en analysant de façon plus précise par exemple la fréquence cardiaque pour détecter des irrégularités.

Ces techniques permettent en particulier de détecter les risques de fibrillation auriculaire avant que des signes sérieux ne se manifestent. Withings a synthétisé et concrétisé cette expertise dans sa toute nouvelle montre connectée hybride ScanWatch.

Montre connectée santé ScanWatch

Elle a tout d'une smartwatch avec sa capacité à afficher des notifications sur un écran monochrome, son module GPS et ses multiples capteurs qui suivront l'activité quotidienne et réaliseront un suivi détaillé du sommeil.

Elle conserve aussi le design d'une montre traditionnelle avec son boitier rond à aiguilles protégé par un verre saphir, sa couronne pour naviguer dans les menus, ses bracelets interchangeables et son étanchéité jusqu'à 50 mètres.

Sa force est de disposer d'un capteur au dos permettant d'enregistrer un électrocardiogramme (ECG) validé cliniquement grâce à des collaborations avec plusieurs instituts et hôpitaux et de mesurer l'oxymétrie de façon précise (intéressant en cette période de covid-19).

La ScanWatch permet de réaliser une surveillance à tout instant de la fréquence cardiaque et d'avertir en cas d'anomalies et d'arythmies pas forcément ressenties, mais pouvant servir de signes précoces demandant un suivi médical.

Les résultats, collectés dans l'application Health Mate, peuvent d'ailleurs être partagés avec un médecin pour contrôle. La mesure d'oxymétrie, réalisée en 30 secondes, permettra pour sa part de détecter par exemple les risques d'apnée du sommeil qui peuvent là aussi demander un suivi médical.

La montre connectée pourra également réaliser un Smart Wake-Up : en analysant les cycles du sommeil, elle pourra déterminer le moment optimum pour un réveil matinal de qualité.

Plus globalement, la ScanWatch de Withings pourra réaliser le suivi de l'activité physique et sportive en détectant automatiquement le type d'activité, en établissant des parcours grâce au GPS et en gérant les entraînements avec suivi des mouvements et du rythme cardiaque.

Enfin, détail non négligeable, la conception hybride de la smartwatch lui permet de revendiquer une autonomie allant jusqu'à 30 jours, ce qui évitera d'avoir à se préoccuper de devoir la recharger en permanence.

La montre connectée Withings ScanWatch est proposée au tarif de 279,95 € en boîtier 38 mm ou 299,95 € en boîtier 42 mm, avec un large choix de bracelets. Elle constituera un cadeau idéal pour soi-même ou à offrir.

Mais si cette dernière constitue le produit phare de la marque grâce à ses fonctions polyvalentes, elle n'est pas le seul accessoire connecté permettant de réaliser un suivi des données physiologiques.

Withings Body+ : la balance connectée de précision

Withings commercialise également une balance connectée Body+ qui analysera, en plus du poids, plusieurs paramètres pour un suivi détaillé d'une diète ou de la progression d'exercices physiques.

Au-delà du poids, la balance connectée Withings analyse en effet des éléments comme la masse osseuse, la masse grasse et musculaire, la posture, le taux d'hydratation...

Connectée en WiFi et pouvant accueillir jusqu'à 8 profils indépendants, elle fait là aussi appel à l'application gratuite Health Mate pour synthétiser les données récoltées et afficher des courbes de progression. À partir des données, un coach virtuel peut faire des recommandations pour atteindre ses objectifs de poids santé et de remise en forme.

La balance connectée Withings Body+ est disponible au prix de 99,95 €.

BPM Core / BPM Connect : le tensiomètre connecté

Développés en collaboration avec des cardiologues, les tensiomètres connectés BPM Connect et BPM Core pourront réaliser des suivis précis de la santé cardiovasculaire avec mesure de la fréquence cardiaque, prise de la tension, électrocardiogramme et même stéthoscope électronique.

Tout est pensé pour en simplifier l'utilisation (un unique bouton) et l'interprétation (affichage immédiat du résultat, code couleur) tandis que les données, de qualité médicale, pourront être partagées avec un médecin pour un suivi régulier dans le temps.

Le tensiomètre connecté BPM Connect est proposé au tarif de 99,95 € tandis que le modèle BPM Core avec l'ensemble des fonctionnalités de suivi est disponible pour 249,95 €.

Thermo : le thermomètre temporal connecté

En ces temps de coronavirus et plus généralement de surveillance des premiers signes, le Thermo de Withings peut offrir une réponse intéressante.

Mesurant la température de l'artère temporale, il a l'avantage de ne pas nécessiter de contact direct avec la peau (il peut fonctionner jusqu'à 1 cm de distance) et réalise plusieurs milliers de mesures en 2 secondes pour déterminer précisément la température, avec une qualité clinique.

Un affichage indiquera la température avec un code couleur et les données sont consultables dans une application dédiée et pourront constituer un journal d'un épisode fiévreux.

Le thermomètre connecté Thermo de Withings est proposé au tarif de 99,95 €.

Pour se faire plaisir ou pour offrir, les produits Withings ne pourront que répondre à vos attentes compte tenu de leurs qualités.