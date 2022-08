Wondershare Filmora ! Le meilleur choix en montage vidéo

Article sponsorisé par Wondershare

Si vous souhaitez créer des vidéos performantes qui feront de vous le prochain Steven Spielberg, alors nous vous suggérons d’opter pour un logiciel de montage vidéo performant. Wondershare Filmora est d’ailleurs le premier à considérer car il permet de créer facilement des vidéos de bonne qualité.

Quand avez-vous besoin d’un logiciel de montage vidéo ?

Le développement des smartphones dotés de caméras vidéos performantes avec de nombreuses fonctionnalités et les plateformes vidéos telles que YouTube ont conduit au développement d’un fort intérêt du public pour la publication de vidéos. Beaucoup de personnes souhaitent avoir un vlog ou publier des vidéos en ligne d’où la nécessité d’avoir un logiciel de montage vidéo.

Les logiciels d’édition vidéo sont incontournables dans la production audiovisuelle. En effet, pour réaliser une vidéo publicitaire, musicale, de démonstration de produit, etc., on a indubitablement besoin de faire un montage vidéo ; du moins si on veut que sa vidéo ait un impact positif.

Le montage vidéo est un processus post-production, ce qui permet de réorganiser à sa guise les différentes séquences d’une vidéo afin de créer un rendu bien travaillé. Ce montage vidéo se fait à l’aide d’un logiciel de montage vidéo professionnel. C’est un processus intensif qui nécessite des appareils assez performants dotés d’une carte graphique puissante.

C’est pendant cette étape du montage vidéo qu’il faut supprimer toutes les erreurs lors de l’enregistrement. Le logiciel de montage vidéo permet de modifier non seulement la vidéo, mais aussi les images et le son.

L’étape de montage vidéo n’est pas une chose banale. C’est justement à ce moment qu’il faut créer et accentuer toutes les sensations qui susciteront l’intérêt du téléspectateur lors du visionnage de votre vidéo. C’est là que tout se joue en fait.

Si vous désirez capter l’attention de votre public, alors il vous faut un logiciel de montage vidéo facile disposant des bonnes fonctionnalités. Un des logiciels de montage vidéo qui se différencie des autres de par ses nombreux outils est bien évidemment Wondershare Filmora.

Les outils indispensables pour les créateurs de vidéos

Les vidéos permettent d’augmenter de manière considérable le taux d’assimilation des informations par l’internaute. Les internautes ne sont plus simplement intéressés par les images et les textes. Ils recherchent quelque chose de plus pratique. Et quoi de mieux qu’une vidéo ?

C’est à cause de tous ces paramètres que les créateurs de vidéos ont besoin des outils qu’offrent aujourd’hui les logiciels de montage vidéo. Plus le logiciel d’édition vidéo offre des outils puissants et plus il vous permet d’avoir de nombreuses options de traitement des vidéos. Voici donc quelques outils que les créateurs de vidéo recherchent et que vous retrouverez chez Wondershare Filmora :

Fond vert : le fond vert est un outil qui vous offre plusieurs choix d’arrière-plans pour créer des vidéos performantes ;

Suivi de mouvement : ajout d’images, de textes, et d’autres éléments aux objets et personnes en mouvement dans une vidéo de manière plus intelligente ;

Écran partagé : option permettant de décupler son écran pour une expérience intuitive ;

Correspondance des couleurs : des paramètres de correction de couleurs pour rendre les vidéos plus attrayantes ;

Effets vidéo : des options de filtres, de titres et d’autres transitions créatives pour rendre les vidéos uniques ;

Synchronisation automatique : possibilité d’aligner des vidéos et audios issus de différentes caméras de manière automatique ;

Fichier SRT : possibilité d’ajouter des sous-titres externes à une vidéo.





Les avantages de Wondershare Filmora

Wondershare Filmora regorge d’une panoplie d’avantages pour les professionnels et les amateurs de vidéo. Voici les principaux dont vous bénéficierez si vous optez pour ce logiciel :

Fluidité et convivialité de l’interface ;

Contrôle de vitesse ;

Montage PIP ;

Facile d’utilisation ;

Conversion facile de vidéos au niveau professionnel sans tracasserie ;

Possibilité de couper, recadrer, réduire, diviser les vidéos en quelques clics ;

Compatibilité avec tous les formats vidéos ( MP4, MOV, AVI, AVCHD…) ;

Fonctionne sur Mac comme sur Windows ;

Mise à jour constante du logiciel ;

Chargement rapide des vidéos sur les plateformes et réseaux sociaux (YouTube, Vimeo, LinkedIn, Facebook…).

Wondershare Filmora offre aussi une panoplie de didacticiels vidéo ainsi que des guides très complets qui peuvent être retrouvés en ligne. Vous pouvez ainsi grâce à Google par exemple apprendre à mieux utiliser ce logiciel performant.

L’arrivée des logiciels de montage vidéo a radicalement changé la manière dont les vidéos sont produites. Nous vous recommandons d’utiliser Wondershare Filmora qui possède toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin pour un résultat exceptionnel. En plus vous pouvez télécharger gratuitement Wondershare Filmora afin de l’essayer. Vous n’avez donc rien à perdre.