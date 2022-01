World of Warcraft : l'espoir d'un portage sur console

World of Warcraft est sans doute le MMORPG le plus connu à travers le monde : la longévité du titre et la taille de sa communauté sont sans égal sur le marché, et pourtant le titre n'est jamais sorti sur console.

Si Blizzard a l'habitude d'extraire tout ce qu'il est possible de ses franchises, il est ainsi étonnant que WoW n'ait jamais été décliné dans une version consoles, mais le rachat de l'éditeur par Microsoft pourrait changer les choses.

Microsoft pourrait ainsi faire entrer World of Warcraft dans son écosystème Xbox et installer le titre sur Xbox Series. La firme a toujours mis en avant le cross platform, et la compatibilité de la Xbox Series avec les claviers et souris pourrait faciliter la donne.

Car impossible d'envisager jouer à WoW à la manette : les barres de compétences à rallonge rendent les choses trop complexes. Par ailleurs, Microsoft pourrait se limiter à proposer le titre en version numérique.

La question se pose également du modèle économique du jeu original : on ne sait actuellement pas si Microsoft compte conserver le système d'abonnement et les tarifs qui sont pratiqués. Le rachat d'Activision Blizzard continue de soulever énormément de questions, mais ouvre également beaucoup d'opportunités pour les joueurs.