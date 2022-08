World of Warcraft : le portage sur mobile abandonné

Alors que Microsoft évoquait lors du rachat d'Activision Blizzard la volonté de porter World of Warcraft sur plus de plateformes, on apprend que la version mobile du titre a été annulée.

Dans un article publié par Bloomberg, on apprend ainsi que Blizzard et NetEase ont finalement abandonné le projet de portage de World of Warcraft sur mobile. Le projet en cours depuis 3 ans a finalement été stoppé malgré des investissements importants.

Plus de 100 développeurs étaient dédiés au projet chez NetEase, Blizzard ayant officialisé non pas un, mais deux projets mobiles autour de Warcraft l'année passée.

Les deux projets étaient distincts : l'un se présentait comme un spinoff de World of Warcraft, le second comme un Pokémon Go like avec de la réalité augmentée et un joueur devant se déplacer dans la vie réelle.

Il est rare de voir des jeux mobiles nécessiter autant d'années de développement et pourtant les deux projets ont été mis de côté, d'un commun accord entre NetEase et Blizzard.

Aucune information n'a été communiquée quant aux raisons de cet abandon. Le projet pourrait toutefois renaitre après le rachat de Blizzard par Microsoft.