World of Warcraft : fini les genres homme / femme dans la prochaine extension !

Afin d'intégrer la non-binarité, il ne sera plus possible de choisir entre une femme et un homme lors de la création d'un nouveau personnage.

Le célèbre jeu MMORPG de Blizzard, World of Warcraft, va bientôt sortir sa nouvelle extension « Dragonflight » avec la nouvelle race jouable d’évocateurs et évocatrices dracthyrs. Parmi les nouveautés, l’éditeur a annoncé que de nouveaux changements sont apportés comme l’inclusivité.

Lors de la création de votre personnage, vous n’aurez plus le choix entre « homme » ou « femme », mais entre « Corps 1 » et « Corps 2 » et ce sera valable pour n’importe quelle race comme les taurins ou les orcs. Mais les changements ne s’arrêtent pas là.

Selon le site WowHead, il sera aussi possible d’utiliser des pronoms personnalisés comme il, elle ou iel dans le jeu. Ces pronoms ne seront donc plus liés à l’apparence physique du personnage. Même la voix pourra être changée pour être au plus proche du joueur.

Pour rappel, la future extension de WoW « Dragonflight » sera disponible le 31 décembre. Parfait pour bien commencer l’année 2023.