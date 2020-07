Worms lance son battle royale en temps réel avec Rumble !

Depuis 1995, Worms n’a jamais repensé son gameplay qui est toujours resté aussi efficace et jouissif. Ce dernier a toujours été consacré aux batailles tactiques au tour par tour entre des vers et les joueurs savaient déjà prendre en main le nouvel opus avant sa sortie. Cette routine est sur le point de changer avec Worms Rumble, le dernier jeu de la franchise présenté aujourd'hui dans le cadre de la vitrine PlayStation de Sony.

Les jeux en ligne ont considérablement changé depuis 2016, et Worms s'adapte à ces changements. Comme vous l'avez peut-être deviné d'après son titre, Worms Rumble comprendra un mode bataille royale dans lequel vous pourrez jouer seul ou en équipe de 3 joueurs. Comme dans d'autres jeux de bataille royale, l'arène deviendra plus petite à mesure que le match progressera. Quand un autre joueur élimine votre ver, vous pouvez soit rester et regarder le match jusqu'à sa conclusion, soit faire la queue pour une autre partie.

En revanche, dans le mode Last Squad Standing, vos coéquipiers peuvent faire revivre votre ver. Pour ceux qui veulent une expérience de jeu plus traditionnelle, il existe également un mode de match à mort où vous devrez réaliser autant d'éliminations que possible avant la fin du match.

Autre gros changement, les combats se dérouleront en temps réel plutôt qu’au tour par tour. Dans les jeux précédents, les vers se déplacent lentement sur le champ de bataille. Dans Worms Rumble, ils rouleront, feront des sauts de mur et éviteront les projectiles entrants. Cela drainera une barre d'endurance qui ne se rechargera que lorsque vous donnerez à vos vers une chance de reprendre leur souffle.

Worms Rumble arrivera sur PlayStation 4 et PlayStation 5 plus tard cette année. Team17 a déclaré que le jeu prendrait en charge le jeu multiplateforme, mais n'a pas précisé sur quels autres systèmes le jeu serait disponible.