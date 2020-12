Wrapped 2020 : Spotify revient sur votre année musicale

Spotify profite de cette fin d'année pour lancer son Wrapped 2020 et nous fournir un récapitulatif de cette année en matière de musique.

Comme toutes les fins d'année, Spotify lance son Wrapped édition 2020, une rétrospective en chiffres permettant à chacun de revenir sur ce qu'il a écouté sur la plateforme au fil de l'année.

Pour accéder à l'option, il suffit de lancer l'application sous Android ou iOS et de cliquer sur l'option qui se situe en page principale "Revenez sur ce que vous avez écouté en 2020".

Chacun peut ainsi voir quel titre aura le plus marqué son année, avec différents Tops en fonction des titres, artistes, albums... On peut également voir de combien de minutes d'écoute l'utilisateur a profité sur l'année et quel est son genre préféré...

Notons que les versions desktop et web du service ne proposent pas la fonctionnalité et se contentent de proposer une liste des titres préférés de 2020 sans véritablement proposer de statistiques.

Et comme chaque année, le partage des statistiques fait rage sur Twitter, chacun y allant de son #SpotifyWrapped