Xiaomi Mi Robot 2 Pro+ : le robot aspirateur laveur s'offre une belle promotion

Le Xiaomi Mi Robot 2 Pro+ peut aspirer les poussières et laver les pièces de la maison en s'orientant seul grâce à ses capteurs tout en offrant une puissante aspiration. Il profite d'une grosse promotion

Avec un robot aspirateur, finie la corvée du passage d'aspirateur; et plus encore s'il se double d'une fonction de lavage des sols. Encore faut-il qu'il sache s'organiser, trouver son chemin seul et éviter les obstacles.

C'est justement ce que propose le Xiaomi Mi Robot 2 Pro+ qui assure aspiration puissante, lavage et optimisation de son itinéraire dans la maison grâce à son système de cartographie 3D VSLAM et sa caméra ToF (évaluation des distances) pour naviguer entre les obstacles.

Le robot aspirateur laveur de Xiaomi offre une puissance d'aspiration de 3000 Pa supérieure à la moyenne et dispose d'un bac à poussière de 550 ml et d'un bac d'eau de 250 ml avec pompe électrique, capable de traiter une surface de 160 m2.

Une fois la cartographie des pièces mémorisée, il sera facile de programmer un nettoyage partiel ou complet de la maison, avec la définition de murs virtuels via l'application mobile dédiée pour assurer un nettoyage précis et efficace.

Le Xiaomi Mi Robot 2 Pro+ dispose d'une grande batterie de 5200 mAh lui permettant de fonctionner durant trois heures en mode standard et son volume sonore reste limité à 65 dB.

Normalement proposé à 499 €, le Xiaomi Mi Robot 2 Pro+ profite actuellement d'une belle promotion plaçant son prix à seulement 255 € chez Aliexpress. Il suffira d'indiquer les codes FRJUNE20 ou AESOLDES25 au moment de la commande. La livraison est gratuite depuis la France en quelques jours.

Et n'oubliez pas de consulter nos bons plans du jour avec nos sélections des MEGA promotions pour le Prime Day d'Amazon et les Promos d'été chez AliExpress.