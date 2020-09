Xbox All Access : les Xbox Series X et S en abonnement chez Micromania et FNAC

C'est une des stratégies de Microsoft qui pourrait largement participer au succès de ses nouvelles Xbox : l'offre All Access permettra de payer la machine au fil d'un abonnement qui regroupera la console et le Xbox game Pass ultimate.

Microsoft souhaite faciliter l'achat de ses nouvelles Xbox et qu'il s'agisse de la Xbox Series X comme de la Xbox Series S, les deux machines seront proposées dans le cadre de l'offre Xbox All Access.

Le principe est simple : moyennement un abonnement et une durée d'engagement de 24 mois, le joueur récupère une Xbox Series S ou X ainsi qu'un accès au service Xbox Game Pass Ultimate lui permettant d'accéder à tout un catalogue de jeux et services en ligne.

En France, on sait déjà que l'offre Xbox All Access sera proposée chez les revendeurs Fnac et Micromania. Attention, tous les revendeurs ne seront pas habilités à proposer cette offre qui requiert des accords avec Microsoft, notamment pour la mise en place de solutions de crédit.

Les offres seront les suivantes :

Xbox Series S en All Access à 24,99 € par mois sur 24 mois, soit un prix total de 599,76€

Xbox Series X en All Access à 32,99€ par mois sur 24 mois, soit un prix total de 791,76€

Les offres sont particulièrement séduisantes et se montrent même plus rentables que l'achat d'une machine et un abonnement séparé au Xbox pass Ultimate. Pour faire simple, si l'on prend séparément console et pass Ultimate le prix total sur 24 mois est de 611,75€ pour la Series S et 811,75€ pour la Series X.

À moins que le prix du Xbox Pass Ultimate ne baisse au fil des 24 prochains moins, il n'y a aucun avantage à acheter séparément la console et l'accès au service.

Autre précision, au bout des 24 mois, la console appartient au joueur, il ne s'agit pas d'une offre de location.

La question qui se pose désormais est de savoir si les réseaux Fnac et Micromania proposeront les offres All Access dès le lancement des précommandes le 22 septembre ou s'il faudra patienter le 10 novembre et donc risquer de ne pas avoir de stock disponible pour en profiter immédiatement.