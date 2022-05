Xbox Cloud Gaming : une clé HDMI pour jouer sans PC ni console

Microsoft cherche actuellement à rendre son service Xbox Game Pass plus accessible aux joueurs, et cela pourrait se faire à travers une clé HDMI.

Si le Xbox Game Pass est actuellement disponible sur Xbox, PC et smartphone (via la formule Ultimate intégrant le Cloud gaming), Microsoft souhaite aller plus loin et étendre son influence.

Pour ce faire, la marque cherche à intégrer un public plus large qui ne disposerait ni de console ni de PC et souhaiterait malgré tout jouer depuis le confort de son canapé...

Pour ce faire, la division Xbox s'inspirerait des FireStick Amazon et Chromecast en proposant une clé HDMI capable de se connecter à n'importe quel écran doté d'un tel connecteur.

La clé proposerait plusieurs fonctionnalités : une connexion WiFi pour permettre de se connecter aux serveurs de Microsoft et une connectique sans fil pour prendre en charge des contrôleurs de jeu.

Une fois branchée à un téléviseur et après quelques paramètres, elle permettrait d'accéder au portail Xbox Game Pass Ultimate et de profiter de la partie Cloud Gaming qui permet de jouer à des jeux Xbox et PC en streaming.

Cette évolution est logique pour le secteur du jeu vidéo et cela fait quelques années déjà que l'on évoque l'abandon des consoles au profit d'interfaces matérielles simplifiées ayant recours au Cloud Gaming. Microsoft pourrait être le premier à franchir le pas.

L'adaptateur ne serait d'ailleurs pas obligatoire pour les téléviseurs connectés disposant de connexions Bluetooth et WiFi, une simple application pourrait le remplacer et c'est déjà le cas sur les smart TV de Samsung.