Xbox Design Lab : on peut de nouveau personnaliser intégralement son controleur Xbox

La manette de la Xbox Series est devenue le nouveau standard chez Microsoft qui la propose depuis la sortie de sa console. Compatible PC et Xbox one / Xbox Series, le controleur fait office de référence et c'est une des manettes les plus utilisées à travers le monde.

Aussi, les fans étaient particulièrement ravis d'apprendre le lancement du Xbox Design Lab, un service qui permettait de personnaliser sa manette... Un service rapidement fermé par la marque qui réouvre finalement ses portes.

On pourra ainsi commander une manette Xbox sur mesure en choisissant différents coloris pour chaque élément qui la constitue : façade, joysticks, boutons, gachettes, capot supérieur, capot arrière... avec jusqu'à 18 couleurs différentes pour chaque élément.

Ces manettes seront constitués à 30% de plastique recyclé pour la plupart des coloris, seuls les pièces Robot White, Pulse Red, Zest Orange et Regal Purple ne proposent ainsi aucun matériau recyclé pour l'instant.

La manette en coutera 69,99€ peu importe le nombre de coloris choisis, avec une option gravure supplémentaire facturée 9,99€ en sus. Le délai d'expédition est annoncé à 14 jours, le temps d'assembler le tout...