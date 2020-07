Xbox : finalement 3 nouvelles consoles cette année ?

Sony a finalement pris une longueur d'avance sur Microsoft en dévoilant sa PlayStation 5, ou plutot ses deux machines, l'une d'entre elles étant dénuée de lecteur physique.

Chez Microsoft, il serait question d'une Xbox Series X déjà dévoilée, mais aussi d'une Xbox Series S plus modeste... On connaissait les deux noms de code des machines de longue date.

Mais des informations font désormais état d'une troisième machine. En cherchant des preuves de l'existence de la Xbox Series S dans le système de la Xbox One, un utilisateur de Twitter a mis la main sur des mentions au projet "Edinburgh".

On pourrait ainsi voir 3 machines arriver chez Microsoft : le Projet Anaconda pour la Xbox Series X, Lockhart pour la Serie S et Edingurgh pour une troisième machine.

Les spéculations vont bon train et certains évoquent une console sans lecteur de disques, à l'image de la Xbox One All Digital tandis que d'autres indiquent qu'il s'agit simplement d'une référence à la technologie xCloud.