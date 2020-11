Xbox Game Bar : Microsoft ajoute un gestionnaire des tâches

Via le Microsoft Store, Microsoft déploie une mise à jour pour la Xbox Game Bar de Windows 10 (raccourci clavier Windows + G). Un nouveau widget Ressources fait son apparition, tandis que le widget Performances profite d'une amélioration.

Le widget Ressources fait office de gestionnaire des tâches. Le propos est que lorsque l'utilisateur s'adonne à une session de jeu vidéo, il est en mesure d'identifier les applications un peu trop gourmandes en ressources susceptibles d'altérer l'expérience de jeu.

Les applications et processus sont listés et accompagnés d'une indication de leur impact sur les ressources de l'ordinateur (faible, moyen ou élevé) avec code couleur. Le cas échéant, une tâche peut être terminée par simple clic sur un bouton en forme de croix. Le widget Ressources peut être épinglé pour l'avoir toujours en visuel.



En complément du widget Performances

Le widget Ressources est différent du widget Performances qui permet de garder un œil sur l'utilisation des ressources dans son ensemble, sans entrer dans le détail des applications et processus. En plus de l'utilisation CPU, GPU, RAM et de l'affichage du FPS pendant le jeu, il informe désormais sur l'utilisation de la mémoire vidéo VRAM.

En les épinglant, rien n'empêche d'utiliser les widgets en dehors du contexte d'un jeu. À noter par ailleurs que dans les Paramètres de la Xbox Game Bar et dans les " Fonctionnalités de jeu ", il est indiqué si un système prend en charge DirectX 12 Ultimate.