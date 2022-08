Xbox Game Pass : 7 nouveaux jeux pour le début du mois d'Aout

Comme tous les mois, le Xbox Game Pass permet d'accéder à une sélection de nouveaux titres et ce mois d'aout commence plutôt fort avec 7 nouveaux jeux.

Depuis le 2 aout, les joueurs peuvent ainsi mettre la main sur Ghost Recon Wildlands d'Ubisoft, un titre qui plonge les fameux Ghosts, une unité d'élite, en Bolivie pour mettre fin aux actions des cartels de drogue qui déstabilisent la région. Le jeu en monde ouvert propose pas mal de personnalisation ainsi qu'une grande durée de vie.

À compter du 4 aout, c'est Shenzen I/O qui sera disponible, il s'agit d'un jeu de programmation dans lequel le joueur doit créer des circuits à l'aide de différents composants, un titre étonnant qui se révèle malgré tout particulièrement intéressant.

Le même jour, les joueurs pourront également se lancer dans des parties de Turbo Gold Racing, une sorte de Rocket League du golf. Il s'agit là d'une sortie "Day One", puisque le titre sort aujourd'hui directement dans le Xbox Game Pass.

Le 9 aout, c'est Two Point Campus qui s'invitera dans le Pass, il s'agit d'une suite de Two Point Hospital qui s'installera cette fois dans une université.

Le 11 aout les joueurs pourront profiter de Cooking Simulator, une simulation de cuisine qui propose plus de 80 recettes et bien plus d'ingrédients.

Le même jour, les joueurs pourront également redécouvrir Expeditions : Rome, un RPG tactique au tour par tour, ainsi qu'Offworld Trading Comany, un jeu de stratégie en temps réel qui propose de s'installer sur Mars.