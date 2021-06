Xbox Game Pass : bientôt directement sur les smart TV

Microsoft continue de développer son offre de Cloud Gaming intégrée au Xbox Game Pass et pour toucher un plus grand public, la marque vise désormais l'installation directement sur les téléviseurs connectés.

En s'installant directement sur les Smart TV, Microsoft pourrait toucher un public énorme, et s'inviter ainsi jusque sur les écrans des joueurs de PlayStation 5. On savait déjà que Sony avait refusé l'intégration du Xbox Game Pass au sein de sa console, Microsoft n'a donc d'autre choix que de passer par un autre périphérique pour venir capter davantage d'utilisateurs.

Microsoft fait un pas de plus vers le tout dématérialisé et l'annonce est également calculée : la pénurie de consoles pourrait encourager les joueurs à tester le service pour se faire une idée. Les plus frileux pourraient ainsi se laisser tenter et pourquoi pas, finir par adopter le concept de Cloud Gaming.

Reste à savoir quels seront les partenaires de Microsoft dans cette aventure et à quelle date il sera possible de profiter du Xbox Game Pass directement sur son téléviseur.