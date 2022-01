Xbox Game Pass : déjà 25 millions d'abonnés au compteur

Le Xbox Game Pass est actuellement le service par abonnement le plus intéressant proposé aux joueurs : compatible Xbox et PC, il propose un accès illimité à de nombreux titres.

Au centre de la stratégie à long terme de Microsoft, le service continue de recruter des abonnés sur un bon rythme. La marque annonce ainsi avoir franchi le cap des 25 millions d'abonnés à sa plateforme et les choses pourraient encore s'accélérer avec le rachat de Blizzard- Activision.

On imagine ainsi l'intégration prochaine des jeux de Blizzard et Activision au sein du Game Pass, et pourquoi pas des exclusivités qu'elles soient fermes ou temporaires... Une aubaine quand on constate les excellents scores de la franchise Call of Duty ainsi que des titres phares de Blizzard comme World of Warcraft, HearthStone, Overwatch, ou encore Candy Crush.

En janvier 2021, le service regroupait 18 millions d'abonnés, Microsoft a donc réussi à recruter plus de 7 millions d'abonnés sur l'année. Avec l'intégration du service dans un nombre grandissant d'appareils, notamment les téléviseurs connectés, l'offre de Microsoft est bien partie pour confirmer sa position de leader sur le marché.