Le Xbox Game Pass Friends & Family officialisé

Après une fuite, c'est l'officialisation par Microsoft d'un nouvel abonnement pour le Xbox Game Pass. Il porte bel et bien le nom de Xbox Game Pass Friends & Family (Xbox Game Pass Amis et Famille) avec un lancement qui concerne la Colombie et l'Irlande.

Ce n'est évidemment pas une surprise, sachant que les Xbox Insiders de ces deux pays avaient la possibilité depuis le début du mois d'août de prendre part à une préversion d'une nouvelle offre Game Pass.

En Colombie, l'abonnement Xbox Game Pass Friends & Family est introduit à 49 900 pesos colombiens par mois (près de 11,30 € par mois), tandis que cet abonnement est à 21,99 € par mois pour l'Irlande. À titre de comparaison, l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate est à 12,99 € par mois, et 9,99 € par mois pour l'abonnement Xbox Game Pass sur console ou PC.

Ajout de jusqu'à quatre personnes du même toit ou non

Xbox Game Pass Friends & Family reprend les mêmes avantages que le Xbox Game Pass Ultimate pour quatre autres amis ou membres de la famille (et donc cinq personnes en tout) d'un même pays. Cela comprend notamment EA Play, Xbox Live Gold et l'accès au Xbox Cloud Gaming*.

Dans le cadre du lancement et pour une mise à niveau, 30 jours de Xbox Game Pass Ultimate sont par exemple convertis en 18 jours de Xbox Game Pass Friends & Family. Il s'agit toutefois toujours d'un programme pilote pour la Colombie et l'Irlande.

" D'autres pays / régions pourraient être ajoutés dans les mois prochains ", écrit Microsoft dans une FAQ sur Xbox Game Pass Friends & Family. Il est également indiqué qu'il n'est possible d'inviter que 8 personnes au maximum par an. C'est le titulaire principal du compte qui est responsable du paiement. Chaque personne utilise toutefois son propre compte et profil Xbox.

* Xbox Cloud Gaming n'est pas encore proposé en Colombie.