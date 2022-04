Xbox Game Pass : les jeux d'avril

Comme chaque mois, les abonnés au service Xbox Game Pass de Microsoft vont pouvoir mettre la main sur de nouveaux jeux avec une sélection assez variée de titres.

Les joueurs pourront ainsi profiter sans aucune limite de Life is Strange True Colors, le tout dernier épisode de la franchise datant de septembre dernier.

Il sera également question de Dragon Age II, Plants vs Zombies : Garden Warfare, Star Wars Squadrons, Lost in Random, MLB The Show 22, Chinatown Detective Agency, Panzer Corps 2, Cricket 22 ainsi que Le Donjon de Naheulbeuk l'amulette du Désordre.

Une jolie sélection qui ne concerne d'ailleurs que la première moitié de ce mois d'avril puisque l'on devrait avoir droit à une nouvelle fournée de titres d'ici une quinzaine de jours.