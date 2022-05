Xbox Game Pass : les jeux de juin

On connait déjà une partie des jeux qui intégreront le service Xbox Game Pass pour le mois de juin qui s'annonce. Microsoft a de plus en plus de mal à conserver la surprise jusqu'au jour J.

Rappelons que le service propose, outre l'accès aux jeux en ligne, de profiter d'une sélection de jeux vidéo accessibles gratuitement et sans aucune limite de temps. Le service accueille également régulièrement les nouveautés des studios partenaires de Microsoft dès le jour de leur sortie commerciale. Actuellement, l'offre se présente comme l'un des services les mieux dotés du marché et le plus accessibles, poussant Sony à modifier son offre PlayStation Plus.

Voici donc la liste des jeux qui seront proposés en juin sur le Xbox Game Pass (Consoles)

For Honor Marching Fire Edition - 1er juin

Assassin’s Creed Origins - 7 juin

Shadowrun Returns - 21 juin

Shadowrun Dragonfall - 21 juin

Shadowrun Hong kong - 21 juin

Les titres proposés sur PC et Android dans le cadre du Game Pass Ultimate (Cloud Gaming) sont encore inconnus à ce jour.