Xbox Game Pass : les jeux de la mi mars

Microsoft a finalement levé le voile sur la seconde fournée des jeux qui intègrent l'offre Xbox Game Pass pour le mois de mars.

Les joueurs pourront ainsi mettre la main sur trois nouveaux titres dès aujourd'hui. Les jeux en question sont les suivants : Ace Combat 7 : Skies Unknown, The Surge 2 et Kôna.

Puis, dès le 24 mars, les joueurs pourront se lancer dans les arènes compétitives de Bleeding Edge. Enfin, à compter du 26 mars c'est Power Rangers : Battle for the Grid qui sera disponible.

Sur PC, les joueurs ne pourront profiter uniquement de Bleeding Edge, The Surge 2 et Power Rangers : Battle for the Grid. Microsoft a prévu un quatrième jeu exclusif sur la plateforme avec Astrologaster.

Par ailleurs ce mois de mars est l'occasion pour Microsoft de lancer les "avantages membres" auprès de ses abonnés. Il s'agira de contenu additionnel à utiliser dans des jeux. Pour ce mois, Microsoft a ainsi prévu des bonus pour SMITE (pack de 5 dieux, apparences et voix), Sea of Thieves (voiles ancestrales, figure de proue, coque et drapeau à l'effigie d'Ori and the will of the Wisps) et World of Tank avec trois tanks.