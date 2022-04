Xbox Game Pass : plus de jeux Ubisoft en approche

Microsoft souhaite étendre un peu plus le catalogue de jeux accessibles depuis sa plateforme Xbox Game Pass et prochainement, ce sont des jeux Ubisoft qui vont s'inviter dans le service.

C'est actuellement le service par abonnement de jeux vidéo le plus populaire : le Xbox Game Pass ne se repose pas sur ses lauriers et compte ainsi proposer toujours plus de contenu à ses abonnés.

Alors que Rainbow Six : Extraction a été intégré au Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie, ce sont d'autres titres d'Ubisoft qui vont ainsi s'installer sur le service avec notamment Assassin's Creed Origin en version PC, Cloud et console, mais également For Honor dans sa version Marching Fire.

Avec autant de jeux Ubisoft au sein du service, il y a fort à parier que Microsoft annoncera l'intégration du service Ubisoft + au sein de son Game Pass. Le rapprochement pourrait se présenter comme une intégration partielle du service, ou en option à prix avantageux.