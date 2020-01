Xbox Game Pass : Microsoft annonce du lourd pour février / les jeux du Xbox Live with Gold révélés

Microsoft compte bien frapper fort en février et annonce du lourd sur son service Xbox Game Pass alors même que l'on découvre les jeux du programme Games with Gold.

Ce mois de février s'annonce ainsi particulièrement important pour Microsoft du côté de ses services en ligne.

Tout d'abord, la marque a annoncé la liste des jeux qui intègreront son service Xbox Games with Gold, soit les jeux gratuits accessibles aux abonnés pour ce mois de février.

On retrouvera le jeu de course de moto TT Isle of Man disponible du 1er au 29 février 2020 ainsi que Call of Chtulhu du 16 février au 15 mars pour ce qui est des deux jeux Xbox One.

Les joueurs pourront également mettre la main sur Fable Heroes (Xbox 360) du 1er au 15 février ainsi que sur Star Wars Battlefront (Xbox) du 16 au 29 février.

Mais Microsoft réserve davantage de surprises pour son service Xbox Game Pass. Rappelons que le service propose, moyennant 10 à 12€ par mois, d'accéder à plus de 100 titres PC et console, avec l'intégration automatique des jeux des studios Microsoft dès le jour de sortie.

C'est sur Twitter que le compte de Microsoft a annoncé "Février va vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, être un bon mois" en utilisant plusieurs polices de caractères pour "vraiment".

February is going to be a

really

??????

??????

??????

??????

ʎllɐǝɹ

good month — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 26, 2020

On connait déjà deux titres qui seront intégrés au catalogue du service : Two Point Hospital et Wasteland Remastered, tous deux prévus pour le 25 février, ce qui ne devrait donc pas correspondre avec le teaser réalisé sur Twitter.

Microsoft pourrait tout simplement ajouter de grosses franchises à son service dans le courant du mois, tout simplement parce que c'est aussi le mois prochain que Sony pourrait dévoiler officiellement sa PlayStation 5 selon certaines rumeurs. Quoi qu'il en soit, il nous tarde de découvrir ce que cache ce message.