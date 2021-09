Xbox Game Pass : Microsoft baisse le prix de l'abonnement dans certains pays

Microsoft continue de miser sur les services entourant son univers Xbox et plus particulièrement son Xbox Game Pass qui connait une baisse de prix.

Le Xbox Game Pass connait un succès grandissant depuis quelques années, notamment par l'intégration d'offres toujours plus alléchantes et Microsoft en fait un des éléments clés de sa stratégie Xbox.

Le service devient presque un argument de vente pour les consoles : il permet d'accéder à une foule de titres à un prix modique chaque mois et permet même de jouer à des titres sans surcout dès leur sortie.

Pour doper un peu plus les souscriptions, Microsoft a opéré quelques baisses de prix sur certains marchés. Les baisses varient en fonction des contrées avec des baisses allant jusqu'à 4€ par mois.

L'idée est de rendre son service le plus accessible possible pour s'installer dans le plus grand nombre de foyers. Les baisses tarifaires concernent plus de 36 millions de personnes. Rien n'indique que Microsoft procédera à une baisse tarifaire en France, rappelons que le service est facturé 12,99€ par mois dans l'hexagone.